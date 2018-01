De convento a hotel Inclua no seu roteiro turístico o endereço do famoso Hotel El Convento (elconvento.com), uma verdadeira instituição da região de Old San Juan. O nome é por causa do edifício histórico que ocupa: fundado como um convento - aliás, o primeiro de Porto Rico -, abrigou centenas de freiras carmelitas por cerca de 250 anos, até enfrentar um período de decadência. Foi quando o lugar chegou a funcionar como albergue e, depois, até mesmo (díos mío!) como estacionamento para caminhões de lixo.