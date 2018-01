De delícias artesanais a coquetéis bem executados

Com salão acolhedor, coquetéis bem preparados e um pequeno e rotativo menu que casa ingredientes locais com sabores franceses e mediterrâneos, não é de se espantar que o pequeno restaurante Grub (grubonmain.ca), no número 4.328, esteja sempre cheio. O menu de três pratos com preço fixo (US$ 32) tem ótima relação custo-benefício.

Menos hype e mais discreto, o Marché St. George (marchestgeorge.com) é um amável café e mercearia aberto há um ano na esquina de número 4.393, com influências e uma clara vibração europeia. Saboreie os queijos artesanais (US$ 3,60 a US$ 11,95 cada 100 gramas) da Farm House. Ou então a focaccia (US$ 6, a meia porção), preparada pelo septuagenário vizinho italiano do café.