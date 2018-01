De helicóptero até Manhattan Até 31 de outubro, o passageiro que comprar bilhete na classe executiva ou pagar a tarifa cheia na classe econômica da Continental Airlines para o aeroporto de Newark, em Nova York, nos Estados Unidos, poderá aproveitar a promoção do transfer de helicóptero até Manhattan por módicos US$ 45 (R$ 107,62). Os vôos com preços promocionais partem do aeroporto de hora em hora, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19h50. Há dois heliportos para o desembarque: o Downtown Manhattan e o 34th Street, em Midtown Manhattan. O tempo de viagem é o mesmo para ambos: oito minutos. Ao usar o serviço no sentido contrário, de Manhattan a Newark, o passageiro poderá fazer o check-in no próprio heliporto, em Nova York, com emissão de passagem e despacho da bagagem até o destino final. Mais informações: www.continental.com.