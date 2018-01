De Iemanjá à colheita

Na Suazilândia, o festival da colheita - chamado Newala - é celebrado com a passagem de ano e presta homenagem ao rei do país, conhecido como Ngwenyama ou Leão, que, segundo a crença local, tem poderes místicos. O povo acredita que, fortalecendo o seu rei, o país cresce fértil e próspero. Muçulmanos, concentrados no norte têm seu próprio calendário, que começou no ano 632, o ano da Hégira, quando Maomé e seus seguidores fugiram de Meca. Nestes lugares, a virada do ano, em 6 de junho, tem festas discretas.