Um tipo específico de volta ao mundo de luxo vem crescendo em número de opções nos últimos anos: a viagem em jato privado. Duas cadeias hoteleiras internacionais e uma operadora brasileira estão atualmente com vendas abertas para roteiros que pontuarão o planeta inteiro em uma atmosfera de conforto total, com hospedagem em hotéis suntuosos, apuro gastronômico e o acompanhamento de guias especialistas.

Para quem não tem tanto tempo disponível – e pode pagar os preços nada modestos dos pacotes, claro – estes roteiros de luxo oferecem ainda a vantagem de serem feitos em até um mês.

Os preços são individuais em acomodações duplas; as localidades em destaque são o ponto de partida dos jatos privados.

Tóquio, Japão

A rede hoteleira Aman, baseada em Cingapura, completa 30 anos em 2018. Para celebrar, colocará nos ares a Expedição Global em Jato Privado do Grupo Aman.

A viagem está sendo chamada de volta ao mundo, mas é, na verdade, uma meia-volta: dois jatos com capacidade para oito passageiros cada voarão entre Tóquio e Veneza durante 22 dias, com oito paradas no caminho. Mas brasileiros invariavelmente completarão a volta, já que terão de voar a Tóquio na ida e voltar de Veneza ou outra cidade europeia.

O roteiro inclui passeios como aula de ioga ao amanhecer e bate-papo com um ex-embaixador do Butão, que vai explicar os motivos de o país se declarar um dos mais felizes do mundo. O programa é vendido no Brasil pela operadora Teresa Perez Tours.

Saída: 15 de abril; o roteiro terá duração de 22 dias, até 6 de maio

Preço: desde US$ 114.888 (cerca de R$ 372 mil).

Seattle, Estados Unidos

Para 2018, são três os roteiros de volta ao mundo da rede de origem canadense Four Seasons, que opera atualmente 105 hotéis e resorts em 43 países. A bordo do Jato Privado Four Seasons, para até 53 pessoas, o programa World of Adventures (Mundo de Aventuras) parte de Seattle para Kyoto, Bali, Seychelles, Ruanda, Marrakesh, Bogotá, Galápagos e Orlando.

Em Ruanda, o grupo será guiado no Parque Nacional dos Vulcões pela especialista em gorilas Dian Fossey.

O Jato Privado Four Seasons fará outras duas viagens em 2018. Em março, Timeless Encounters (Encontros Atemporais) começa no Havaí e termina em Londres, passando por quatro continentes. International Intrigue (Trama Internacional) começa em Seattle, inclui Maldivas e São Petersburgo e termina em Londres, entre setembro e outubro.

Saídas: 19 de outubro a 11 de novembro (World of Adventures); 1º a 24 de março (Timelesse Encounters); e 14 de setembro a 7 de outubro (International Intrigue)

Preços: desde US$ 138 mil (R$ 447 mil) o World of Adventure; Timeless Encounters e International Intrigue, US$ 135 mil (R$ 437 mil). Sem aéreo de ida e volta.

São Paulo

Com 50 passageiros a bordo de um jato privado reconfigurado só com poltronas de classe executiva, a operadora brasileira Latitudes fará a rota Grandes Impérios da Humanidade, a segunda volta ao mundo organizada pela empresa.

O grupo partirá de São Paulo, depois de uma noite no recém-inaugurado Palácio Tangará, em direção ao México, Havaí, Japão, China, Índia, Irã, Sicília e Marrocos. Durante as paradas, os viajantes farão mergulhos na história da humanidade acompanhados pelo escritor e mestre em História Plínio Gomes e pelo jornalista Lourival Sant’Anna. Guias locais, também especializados, terão atuações pontuais em cada parada da viagem.

Saída: 28 de março, com duração de 26 dias, até 22 de abril

Preço: desde US$ 138.800 (R$ 450 mil).