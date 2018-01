De malas (quase) prontas para o Peru

Fernando Navarro, por e-mail

Fernando, se sua folga tiver a duração do feriado - quatro dias, incluindo o fim de semana anterior a 7 de setembro e considerando que você emendará a segunda-feira -, a melhor ideia é se concentrar em uma única região. Caso contrário, perderá mais tempo em deslocamentos que nos passeios. O Peru tem tantos atrativos naturais, históricos e arqueológicos que fica difícil apontar o mais interessante. Tudo vai depender de seus interesses.

A data de sua viagem ainda será um bom período para ir a Machu Picchu - o período de chuvas começa entre novembro e dezembro e dura até meados de março. Com pouco tempo, dificilmente será possível chegar à Cidade Perdida pela Trilha Inca (ou pelas rotas alternativas, como a de Salkantay, pontuada por lodges confortáveis), já que o trekking dura pelo menos três noites. A boa notícia é que acaba de ser reaberta a estrada de ferro entre Cuzco e Machu Picchu. Ir de trem, no seu caso, será a melhor opção. Informações e passagens: perurail.com.

Saindo da capital, Lima, em direção ao norte está o sítio arqueológico de Caral. Seus 65 hectares guardam ruínas daquela que, acredita-se, é a cidade mais antiga das Américas.

As misteriosas linhas de Nazca ficam ao sul de Lima. O país também é famoso pelas ondas perfeitas para o surfe. Se for o caso, siga para as praias ao longo da Costa Verde. Para mais informações turísticas sobre o Peru, acesse promperu.gob.pe. E visite também o blog do Viagem (blogs.estadao.com.br/viagem) para ver as matérias e dicas já publicadas sobre o país.