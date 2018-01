É como viver numa nova casa por um período de até seis meses: em vez de pingar de hospedagem em hospedagem, é o seu quarto que se desloca e transporta você mundo afora. São várias as opções de cruzeiros de volta ao mundo programadas para os próximos três anos. Veja roteiros, destacados a partir dos portos de embarque e organizados pelo preço por pessoa, em cabine dupla.

Roma, Itália

O MSC Magnifica fará um cruzeiro de volta ao mundo em 2019 que já está com as 1.259 cabines esgotadas. Por isso, a armadora já começa a anunciar a edição de 2020, que partirá de Civitavechia, nos arredores de Roma – com embarques também em Gênova (Itália), Marselha (França) e Barcelona (Espanha). São mais de 40 paradas em 23 países. Ushuaia (Argentina), Ilha de Páscoa (Chile), Mumbai (Índia) e Petra (Jordânia) são algumas localidades previstas no roteiro.

Saída: 4 de janeiro de 2020, 116 noites.

Preço: desde R$ 46.239 (vendas a partir de 23 de novembro).

Veneza, Itália

Com 1.130 cabines, o Costa Luminosa parte de Veneza para uma volta por 28 países. Norte da África, Caribe e Oceania estão no roteiro. É possível comprar apenas trechos da viagem.

Saída: 6 de janeiro de 2018, 106 noites

Preço: desde R$ 45.688.

Southampton, Inglaterra

Os três navios da família Queen, da Cunard Line, farão roteiros de volta ao mundo em 2018. O Queen Elizabeth está esgotado; há cabines disponíveis no Queen Victoria (duração de 75 noites) e no Queen Mary 2 (120 noites). Além das refeições, os navios servem, britanicamente, um chá da tarde diário. É possível comprar apenas trechos da viagem.

Saídas: 7 de janeiro (Queen Victoria) e 10 de janeiro de 2018 (Queen Mary 2)

Preço: R$ 73.866 (Victoria) e R$ 75.615 (Mary 2).

Sydney, Austrália

Da Princess Cruises, o navio Sea Princess receberá 2 mil passageiros e zarpará da cidade australiana de Sydney. São 26 localidades como Sri Lanka, Omã, Grécia, Croácia e Islândia.

Saída: 5 de junho de 2018, 106 dias

Preço: desde R$ 77.601, ou R$ 83.773 em cabine externa.

Nova York, Estados Unidos

O navio Oceania Insignia, da armadora Oceania Cruises, parte de Nova York para seis meses no mar. Embarque também em Miami. São 39 países na rota.

Saída: 11 de janeiro de 2019; 182 dias

Preço: desde R$ 187.219.

Los Angeles, Estados Unidos

Passando por 60 portos de 21 países, o navio Silver Whisper fará sua volta ao mundo a partir de Los Angeles com no máximo 382 passageiros. Iinclui ícones como as Torres Petronas, na Malásia, os templos Angkor Wat, no Camboja, e o Taj Mahal, na Índia.

Saída: 6 de janeiro de 2018; 121 dias

Preço: desde US$ 57.850 (cerca de R$ 187,5 mil).

São Francisco, Estados Unidos

Os 700 passageiros do Seven Seas Mariner, da Regente Seven Seas, visitarão portos em mais de 30 países. Entre os destaques, Omã, Jordânia, Egito e Turquia. Na América Central, já no fim da viagem, há paradas na Costa Rica, Nicarágua e Guatemala.

Saída: 24 de janeiro de 2020; 131 noites

Preço: a partir de US$ 61.738 em cabine com varanda (R$ 200 mil).