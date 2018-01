De NY a Los Angeles em motorhome: vale a pena?

Viaje na Pergunta Tenho 14 dias de férias e quero cruzar os Estados Unidos de motorhome com meus pais, indo de Nova York a Las Vegas ou Los Angeles. Que paradas recomenda? (Adelchi, São Paulo)

Eu entendo que cruzar os Estados Unidos coast to coast funcione como um troféu, mas, no tempo de que você dispõe, o itinerário não é turisticamente proveitoso. Para começo de conversa, você precisaria dedicar ao menos uns cinco dias a Nova York - não vale a pena ir até lá só para ver os luminosos da Times Square e cair fora. A estrada só ficaria realmente bonita uns 3.000 quilômetros adiante, no Colorado.

Se eu fosse você, deixaria Nova York para uma próxima e faria uma road trip em que a estrada fosse interessante em cada um dos dias da sua viagem, sem exceção. E isso você consegue com facilidade se fizer um itinerário entre Califórnia, Arizona e Nevada.

Voe até Los Angeles, pegue seu motorhome e depois de duas noites vá em direção ao Grand Canyon (780 km). Passe três noites na região do parque e então suba a Las Vegas (440 km), passando por um trecho histórico da Road 66. Fique duas noites em Las Vegas.

Continue pelo Death Valley em direção ao parque Yosemite (550 km). Use dois dias nesse trecho.

Do Yosemite vá a San Francisco (320 km); fique duas noites. De lá faça a travessia da costa da Califórnia, pela Highway 1. Durmam em Carmel, Santa Barbara e San Diego antes de devolver o veículo em Los Angeles.

Existem várias locadoras especializadas em motorhome nos Estados Unidos. A palavra-chave para buscar na internet é "RV rentals" ("RV" é a sigla para "veículo de recreio"). Algumas locadoras grandes em que você pode fazer cotação online: Road Bear (roadbearrv.com), Cruise America (cruiseamerica.com) e El Monte (elmonterv.com).

Caso você decida por qualquer outro roteiro em que a devolução seja numa cidade diferente do lugar de partida, saiba que o termo técnico é "one-way rental". A Road Bear faz cotação de one-way rentals no site; a Cruise America, só por telefone ou e-mail; a El Monte tem itinerários predeterminados (se pegar o motorhome em Nova York, você precisará devolver na costa leste, em Orlando ou Miami).