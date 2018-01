De olho no seguro-viagem

Desde outubro de 2015, quem viaja com a proteção de um seguro-viagem tem motivos de sobra para se sentir mais... seguro. Despesas médicas, hospitalares e odontológicas passarão a fazer parte das coberturas obrigatórias das apólices, além do traslado do passageiro de volta ao Brasil em UTI móvel, caso necessário. A resolução 315/2014 da Superintendência de Seguros Privados (Susep), divulgada em setembro de 2014, deu o prazo de um ano para as empresas do ramo aplicarem as novas regras.

Seguem inalteradas as coberturas de morte e invalidez permanente, assim como outras proteções clássicas do serviço, como compensação por atraso ou cancelamento de voo, localização e reembolso por atraso e perda de bagagem. Tampouco afeta outras assistências complementares, como adiantamento financeiro, auxílio por perda de documentos ou jurídico.

"O seguro passa a ser emitido como uma apólice comum, porém com a opção de bilhete, mais simplificado", explica João Carlos Ayres, gerente de Marketing e Produtos da Mapfre Assistance. Entre as mudanças significativas, Ayres destaca um benefício para viajantes com doenças crônicas. "É obrigatório que todos os planos cubram doenças preexistentes."

Vale ressaltar que a cobertura de gastos médicos pode ser oferecida em diferentes limites, em moeda local ou estrangeira. Alguns países determinam que os seguros cubram despesas acima de um valor preestabelecido - no caso das nações europeias signatárias do acordo de Schengen, o mínimo é de 30 mil.

Leve em consideração que, dependendo do destino, os custos com tratamento médico podem ser exorbitantes. "Fazemos seguros na esperança de não utilizarmos, mas devemos nos certificar de que o essencial esteja assegurado. Há casos de pacientes que precisaram ser internados por 3 dias nos Estados Unidos e a conta do hospital passou dos US$ 30 mil", conta Raphael Swierczynski, CEO da QBE Brasil Seguros.

De acordo com as empresas, os casos mais comuns de atendimento são por indisposição intestinal, em geral reflexo de uma gastronomia diferente, ou traumas causados por fraturas e quedas.