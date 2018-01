De ondas perfeitas a cenários de puro relax

Não só de praias escondidas e reservadas vive Bali. A ideia de orla badalada, repleta de restaurantes, bares e lojinhas descoladas também existe por lá, especificamente em Kuta. Localizada no sul da ilha, na costa oeste, sua extensa faixa de areia é ocupada por turistas de todas as origens até o anoitecer - o pôr do sol nas águas do Oceano Índico é um espetáculo diário.

Com ondas modestas, é indicada para quem deseja experimentar o surfe. Há instrutores ao longo da praia oferecendo aulas e alugando pranchas. Vendedores ambulantes de produtos variados, aliás, são constantes por lá, e podem incomodar quem deseja simplesmente relaxar ao sol.

Ser popular entre os jovens não significa ausência de resorts de luxo. Pertinho dali está o Four Seasons at Jimbaran Bay com suas ‘villas’ (muito mais que uma suíte), onde o hóspede é recebido com o cardápio de massagens do spa e pode escolher entre sua piscina particular e a em estilo infinita, na área de lazer.

Outros que seguem o alto padrão de conforto estão em Nusa Dua (também no sul, mas na costa leste), área preferida dos turistas exigentes. Ali ficam o Grand Hyatt, o St. Regis Bali e o Grand Mirage, além de restaurantes refinados e lojas de grife. Quanto à praia, a mesma água cristalina e fina areia branca que convidam a uma tarde de puro deleite.

Surfe. Primeiro foram os australianos. Historicamente dedicados ao esporte e com o privilégio da proximidade (estão a quatro horas de voo de Bali), para lá rumaram atrás de ondas gigantes. Logo, surfistas de toda parte do globo - brasileiros se incluem no grupo - também foram experimentar o swell balinês. E concluíram que há poucos lugares com um mar tão desafiador.

No estilo praia mista, Dreamland, a 30 minutos de Kuta, exibe uma porção de guarda-sóis onde as famílias se abrigam, enquanto os surfistas aproveitam cada minuto na água. Do mirante, o visual é lindo: um gigantesco penhasco circunda o lado esquerdo e pedras espaçadas dão graça às areias na ponta direita.

Talvez não pelas ondas, mas por ser menorzinha e mais reservada, há quem prefira surfar em Padang Padang. Uma espécie de caverna esconde a escadaria que dá acesso à areia, com um ou dois guarda-sóis. A mata presente por todos os lados completa a sensação de exclusividade.

A poucos quilômetros de Kuta, Padang Padang também está próxima da terceira praia queridinha dos surfistas. As ondas de Uluwatu (ao lado do templo homônimo) são para os experts. Sem faixa de areia suficiente para tomar sol, só é possível chegar ao mar beirando as pedras - não é preciso ir muito além para notar a força das ondas.

Com estrutura hospitaleira básica, restaurantes e lojinhas, a área se tornou lar de uma comunidade de surfistas que passa longos períodos em Bali. A dedicação ao esporte e a habilidade em "domar" ondas atrai para lá fotógrafos profissionais e curiosos em geral. Aproveite os dois mirantes de madeira e clique à vontade: vai ser difícil sair dali sem fotos incríveis.

O QUE LEVAR

O básico

Você não vai querer fugir do sol escaldante de Bali, então vá preparado: leve protetor solar, labial, óculos escuros, boné ou chapéu

Repelente

É bom ter à mão principalmente à noite, quando dá para perceber com mais intensidade a presença de insetos

Garrafinha d’água

Com o calor constante e a andança de um lado para o outro, você vai sentir sede o tempo todo. A garrafa será providencial

Dólar em espécie

Você vai precisar de US$ 25 para o visto de turismo logo que desembarcar no aeroporto. E muitos estabelecimentos de Bali aceitam a moeda americana

O QUE TRAZER

Artesanato

De tão diferentes, você será tentado a levar para casa algumas das esculturas produzidas na ilha. Mas pense antes no trabalho que será transportá-las

Panos de Bali

Famosos por aqui e baratíssimos por lá, há de todas as cores e texturas - vale pechinchar para conseguir um desconto extra

Prata e ouro

Há pulseiras, brincos e colares para todos os gostos: grandes, pequenos, exóticos, básicos. Os preços também costumam ser acessíveis