De ônibus pela Costa do Dendê

A região imediatamente ao sul de Salvador, conhecida como Costa do Dendê, esconde algumas das praias mais bonitas do Brasil. Chegar até elas nunca é fácil. Morro de São Paulo está na Ilha de Tinharé, Boipeba também é uma ilha e a península de Maraú tem um acesso por terra tão precário que a maioria dos visitantes chega pelo mar. Na ponta sul da região, o vilarejo de Itacaré até há pouco não tinha nenhuma ligação terrestre direta com o resto da costa.

É um dos poucos trechos do litoral brasileiro onde não vale a pena passear de carro alugado, entrando de praia em praia. Quem fizer isso acabará pagando diárias à toa, pois o carro vai ficar em estacionamentos no continente, enquanto seus ocupantes aproveitam as areias de Morro, Boipeba ou Barra Grande. O custo do carro só compensa em Itacaré.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Costa do Dendê é perfeita para ser esquadrinhada do jeito mais popular: de ônibus. Os horários são frequentes e as distâncias, relativamente curtas. Tendo algum tempo para perder ? digamos, meio turno a cada deslocamento ?, você pode pular de praia em praia sem se incomodar com placas, abastecimento ou estacionamento.

O Turista Profissional acaba de fazer esse trajeto e traz todos os detalhes para você.

A SAÍDA: FERRYBOAT

Um dos assuntos do momento na Bahia é a planejada construção de uma ponte ligando Salvador a Itaparica. Obra que teria o porte de uma Rio-Niterói. Enquanto a ponte não sai, o jeito menos complicado de sair de Salvador em direção à Costa do Dendê é pegar os ferryboats que ligam o Terminal de São Joaquim a Bom Despacho, na ilha. Há uma saída por hora (veja os horários em travessiasonline.com.br) e a viagem leva 50 minutos. Aproveite o tempo a bordo para comer um beiju fresquinho de tapioca com coco ou tomar um café com bolo de aipim. A passagem custa entre R$ 4,20 e R$ 5,10.

De Bom Despacho saem ônibus para todos os destinos da região, em horários coordenados com a chegada dos ferryboats. Você pode comprar a passagem na hora ou, por precaução, chegar com ela em mãos. Consulte os horários nos sites das companhias (www.aguiabranca.com.br ou www.cidadesol.com.br) e compre por telefone (na Águia Branca também dá para comprar pela internet).

VALENÇA: HUB DO DENDÊ

A 1h45min de viagem (e R$ 15,30 de tarifa), Valença é a porta de acesso a dois destinos de perfis diametralmente opostos: a fervida Morro de São Paulo e a tranquila Boipeba. Desça na rodoviária e pegue um táxi, que cobra R$ 10 e leva cinco minutos até as lanchas.

Morro de São Paulo é servido por catamarãs a partir do Mercado Modelo, em Salvador, que vão direto à ilha, em viagens com duração de duas horas e meia. Mas o mar aberto é tão encrespado e desagradável que os habituês preferem ir mesmo por Valença. De lá partem lanchas rápidas a todo momento, para um percurso de apenas 30 minutos por águas calmas. A passagem custa entre R$ 12 e R$ 15.

De Valença também partem as lanchas rápidas para Boipeba ? um conforto implantado há apenas dois verões. Em menos de uma hora, navegando pelo belo estuário do arquipélago de Cairu, você desembarca no Porto de Velha Boipeba. Para garantir seu lugar na lancha é aconselhável pedir à sua pousada para fazer uma reserva.

CAMAMU: NO CENTRO

Com a inauguração do trecho que faltava da BA-001, Camamu viu-se repentinamente no meio do caminho entre Valença e Itacaré. De Valença até ali, a viagem de ônibus dura 1h40 (R$ 8). Desça para ir a Barra Grande, na ponta norte da península de Maraú. As lanchas rápidas levam 30 minutos e cobram R$ 25 (veja os horários em www.camamuadventure.com.br).

Pela estrada nova, Itacaré está a menos de uma 1h30 de ônibus (R$ 7). É uma linha particularmente útil no sentido oposto. Se você está em Itacaré, quer ir a Barra Grande e Taipus de Fora sem aderir aos extenuantes bate-voltas em off road vendidos pelas agências da vila, o ônibus é uma grande pedida. Em Barra Grande, pegue a jardineira a Taipus. Consulte antes a tábua das marés para se certificar de que vai estar em Taipus durante a maré baixa, quando aparece a piscina natural.

NOVIDADE: MORRO + ITACARÉ

Junto com a extensão da BA-001 entrou em operação uma linha entre Bom Despacho e Itacaré, em vários horários ao longo do dia (alguns com conexão no "hub" de Valença). Essa linha possibilita combinar numa mesma viagem dois destinos: Morro de São Paulo e Itacaré. O ambiente de festa e o público são parecidos nos dois lugares. Só a paisagem muda: coqueiros e mar calminho em Morro, mata atlântica e ondas em Itacaré. A viagem de Valença a Itacaré leva três horas e custa R$ 16,30.

Se você fizer este percurso, programe a sua volta de avião por Ilhéus, que está a apenas 65 quilômetros de Itacaré. Se gostou da experiência e quiser continuar de ônibus, dá 1h30 de viagem até a rodoviária, a R$ 10. Lá você pega um táxi para o aeroporto, por R$ 18.