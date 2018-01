De toca em toca, cenas do cotidiano milenar

Tão logo atravessamos o portão, o primeiro sítio nos recebeu com o oportuno nome de Toca da Entrada do Pajaú. E que jeito de entrar no parque! Em um domo bem baixo, o complexo conjunto de pinturas de 12 mil anos foi desenhado por alguém deitado, tal qual um afresco na cúpula de uma igreja. Animais e outras figuras antropomorfas parecem se encaixar. Destaque para os quatro bonequinhos dançarinos, de traço fino e gracioso.

Única do roteiro sem nenhuma pintura rupestre, a Toca do Inferno conquista por sua formação complexa. Com cara de caverna, aprofunda-se por cerca de 150 metros na rocha, sempre com aberturas e belos feixes de luz entrando. Apesar de não conter obras de arte, possui a matéria prima dos desenhos espalhada aos montes pelo chão: óxido de ferro em pó.

Seguimos então à Toca da Entrada do Baixão da Vaca, segundo sítio de maior importância arqueológica no parque nacional. Com 133 metros de comprimento, a parede é um grande mosaico que reúne 749 figuras em cenas de sexo, dança e caça, com grande dinamismo, indicando movimento e ação.

Mais adiante demos de cara com um bando de oito macacos-prego. O macho alfa chegou bem perto para mostrar quem é que manda. De volta à trilha sob um sol escaldante, não espere nada da Toca dos Veadinhos Azuis, o grande mico da viagem: duas pequenas pinturas de veados quase apagados.

Melhor seguir para a Toca da Ema do Sítio do Brás, essa sim com desenhos nítidos, de um vermelho intenso. E para a Toca do Paraguaio, o primeiro sítio arqueológico apresentado à professora Niéde Guidon, em sua visita pioneira à região, em 1970. Além de encontrar imagens de figuras humanas dispostas dorso contra dorso - presentes em muitos paredões da região -, a pesquisadora escavou duas ossadas de mais de 7 mil anos, enterradas com pedras lascadas. / FELIPE MORTARA