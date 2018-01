E em girar o planeta no ritmo tranquilo das viagens de trem, já pensou?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chicago, Estados Unidos

Em 2018, a TT Operadora coloca nos trilhos sua segunda Volta ao Mundo de Trem. Ao contrário da primeira edição, em agosto deste ano, de Lisboa a Nova York, a próxima viagem será feita no sentido oeste.

O ponto de partida será Chicago, nos Estados Unidos. A viagem por 16 mil quilômetros terá duração de 28 dias pela América do Norte, Ásia e Europa, com paradas em 18 cidades, até Estocolmo, na Suécia.

Serão usados sete trens no percurso. As Montanhas Rochosas, no Canadá e nos Estados Unidos, a Grande Muralha da China, o Lago Baikal, na Sibéria, e as cidades de Moscou e São Petersburgo são alguns destaques da rota, que terá acompanhamento de guias brasileiro e argentino, além de guias locais nos destinos.

Saída: 8 de setembro de 2018

Preço: desde 24.900 euros (cerca de R$ 94 mil) por pessoa em acomodação dupla, sem aéreo.