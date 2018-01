De trem pelas serras capixabas

No cenário, toda a exuberância da mata atlântica, repleta de cachoeiras e muito verde. E cidadezinhas colonizadas por açorianos, alemães e italianos, que ainda mantêm costumes e tradições de seus antepassados. Tudo para ser apreciado devagar, em um passeio pelo Trem das Montanhas Capixabas. A partir do dia 23, a composição sairá de Viana, a 22 quilômetros de Vitória, para atravessar a região serrana do Espírito Santo.

A Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que tem a concessão da linha, gastou R$ 5 milhões para recuperar o trajeto, que há 20 anos era usado apenas para transporte de cargas. Outros R$ 700 mil foram investidos pela Serra Verde Express, responsável pela operação turística, que trouxe vagões de Curitiba para percorrer os 46 quilômetros do passeio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Viana, portal da serra capixaba, teve forte influência açoriana na sua colonização, presente na arquitetura das casas e no modo de vida de seus moradores. A estação de trem, fundada em 1895, é um dos atrativos turísticos, com seus belos jardins floridos. Ali há um pequeno acervo de máquinas, equipamentos e móveis ferroviários. O destaque fica por conta da locomotiva de 1917, que pertenceu ao exército francês na 1ª Guerra Mundial e foi adquirida pela prefeitura em 2006.

Outro cartão-postal do município é a Igreja da Nossa Senhora da Conceição, também no centro. De arquitetura barroca, foi construída pelos colonos açorianos entre 1815 e 1817.

Depois do tour por Viana, é hora de embarcar rumo às montanhas. Da janela, a oportunidade de observar pontes, túneis e animais, que pastam próximos a casebres e plantações de café.

A parada seguinte é Domingos Martins, cidade de fortes raízes alemãs. O clima ali é bem mais ameno: os termômetros registram temperatura média de 12 graus - no inverno, pode chegar a 2 graus. Um convite irrecusável para apreciar queijos, salames e pães produzidos no local, acompanhados de um bom vinho. É fácil encontrá-los nas lojinhas da Rua de Lazer, a via comercial mais famosa dali.

O turismo ecológico também deu fama a Domingos Martins. É no Parque Estadual da Pedra Azul (no km 89 da BR-262) que os visitantes encaram trilhas ou relaxam nas piscinas naturais. Não faltam nos arredores hotéis, restaurantes e várias casas de chá. Os mais aventureiros podem optar ainda pelo rafting de sete quilômetros no Rio Jucu.

A 530 metros de altitude e a 47 quilômetros da capital está Marechal Floriano, ponto final do roteiro. Conhecida como Cidade das Orquídeas, não é difícil se deparar com várias espécies da planta, além de bromélias e árvores centenárias. A pedida é encarar a cavalgada por entre cachoeiras e pequenos lagos escondidos pela serra.

Ali, é a cultura italiana que impera. E está presente tanto nas massas caprichadas, servidas nas pousadas e restaurantes, como na forma alegre de recepcionar os turistas.

O passeio de um dia custa R$ 86 (adultos) e R$ 53 (crianças). Há ainda opções de até seis dias, que custam até R$ 1.473 e incluem hospedagem, refeição e guia especializado. O tour pode sair de Vitória ou Viana. Informações pelo telefone (0--41) 3888-3488.