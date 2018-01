De Veneza a Lucerna, a rota mais panorâmica

Em janeiro vou viajar com minhas filhas, de 14 e 17 anos, por Itália e Suíça. Estou reservando 4 dias para o trecho entre Veneza e Lucerna. Andei lendo sobre o trem Glacier Express, mas achei um pouco “over”. Que alternativa recomenda? (Marília, São Paulo)

Com assentos de couro, janelas enormes, teto envidraçado e serviço de bordo de primeira, os trens panorâmicos como Glacier Express, Bernina Express e Golden Pass Line proporcionam travessias de luxo pelos mais belos trechos dos Alpes suíços. Tanto conforto e exclusividade tem seu preço: a rota completa do Glacier Express, de St. Moritz a Zermatt, sai 166 francos suíços (R$ 547) na 2.ª classe, e 267 francos suíços (R$ 880) na 1.ª classe.

O que pouca gente sabe é que praticamente todas as rotas panorâmicas suíças também são percorridas por trens comuns, com janelas comuns e assentos convencionais, mas que oferecem a mesmíssima paisagem. Por esses trens, o trecho St. Moritz-Zermatt sai por 76 francos suíços (R$ 250), comprando na modalidade Supersaver (com pelo menos 30 dias de antecedência). Filhos de até 15 anos acompanhados por pelo menos um dos pais não pagam passagem.

Na sua rota de Veneza a Lucerna é possível percorrer todo o trecho do Bernina Express e boa parte do percurso do Glacier Express em trens comuns. Para isso, vocês vão precisar dormir em Tirano, na fronteira ítalo-suíça. Sugiro que durmam uma noite em Milão. Saindo cedo de Veneza, é possível fazer um pit stop em Verona; no dia seguinte, visitem o Duomo e a Última Ceia (reserve em cenacolo.it) e peguem um trem no meio da tarde a Tirano – cheguem antes das 19h para conseguir jantar.

Compre passagens em sbb.ch/en, entre Tirano e Andermatt via Disentis. Saindo às 9h, serão seis horas de panoramas alpinos, com direito a quatro baldeações. Na modalidade SuperSaver, vai custar 96 francos suíços (R$ 316) para você e a filha mais velha; solicite na estação em Tirano um Family Card para a filha mais nova viajar de graça. Fiquem duas noites em Andermatt para ter tempo de vivenciar um vilarejo alpino no inverno. Então peguem o trem para Flüelen (1h30), de onde ao meio-dia parte um barco de linha a Lucerna (três horas de navegação panorâmica).

Caso você não queira se entender com os sites de reserva suíços, compre um Swiss Travel Pass de três dias consecutivos; sua filha mais nova viaja de graça com você e não será necessário fazer nenhuma reserva para trens ou barcos de linha dentro da Suíça.