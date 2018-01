De volta para casa, mais de 100 anos depois

Em outubro, mais de 1.200 imigrantes e descendentes de Okinawa lotaram aviões que os levariam do Aeroporto de Guarulhos à terra de seus ancestrais. Enfrentaram uma longa viagem, com escalas demoradas, para participar de um encontro mundial de originários da ilha, com mais de 5 mil pessoas, durante o 5º Festival Mundial Uchinanchu. Para os que tiveram a oportunidade de participar do evento, foi uma experiência inesquecível. Moradores de Naha foram à avenida principal da capital, a Kokusai Dôri, recepcionar os visitantes. Procuravam falar com o maior número de visitantes, expressando sua gratidão por estarem ali. E os recepcionavam com um okaerinasai - ou "sejam bem vindos de volta à casa". /J.J.O.