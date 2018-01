De rede sem fio a bordo a óculos virtual: confira as novidades da Abav

Para além de números e estatísticas do mercado turístico, a 43ª Abav Expo Internacional de Turismo (Associação Brasileira de Agentes de Viagem), que ocorre no Anhembi, em São Paulo, até o próximo sábado, também trouxe lançamentos e algumas novidades, boa parte delas voltadas à conectividade do turista, esteja ele voando ou com os pés no chão.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda pouco usado para promover destinos, mas com um grande potencial na área, os óculos de realidade virtual são capazes de transportar alguém para qualquer lugar do mundo sem que se saia do lugar. A visão 360 graus dá a sensação de se estar flutuando entre pessoas reais, pontes, cachoeiras e estádios de futebol. A novidade foi levada à feira pelo GJP Hotels & Resorts, que firmou uma parceria com a Dlight VR com o objetivo de proporcionar ao futuro hóspede uma visão mais completa de dois de seus hotéis, um cinco-estrelas em Gramado, no Rio Grande do Sul, e o outro em Foz do Iguaçu.

O melhor de tudo é que, apesar de a tecnologia ser destinada principalmente às agências de viagem - o que já ajuda muito na hora de escolher qual pacote fechar -, o turista também pode ter o seu óculos em casa. O processo é simples e barato: basta ter um celular com o aplicativo e encaixar o aparelho em uma espécie de caixa retangular de papelão - sim, toda a tecnologia está na parte interna do objeto. "Custa cerca de R$ 30 e também pode ser usada para assistir a filmes 360 graus, jogos de videogame etc.", reforçam os representantes da Dlight VR, Leonardo Bartz e Michel Nunes.

Para os conectados all time, a novidade da LATAM (nome da nova empresa que nasceu partir da fusão entre a LAN e a TAM) será bem útil. A aérea aproveitou para divulgar a sua nova rede de entretenimento a bordo, lançada na última quarta-feira, 23. O sistema, sem fio, tem mais de 50 filmes e 42 episódios de séries que podem ser assistidos no laptop, tablet ou celular - basta baixar o aplicativo Latam Entertainment. Por enquanto, a tecnologia funciona em 30% dos voos domésticos da companhia, mas a promessa é de que todas as aeronaves estejam equipadas com a rede até 2016, mesmo ano em que a europeia Lufthansa oferecerá internet banda larga em voos de curta e média distância.

Entre tantos aplicativos novos, um merece destaque, sobretudo para o público interessado em história. O Madiba's Journey (Jornada de Mandela) substitui o velho folder informativo e faz muito melhor: traça um roteiro mais completo e totalmente multimídia dos passos de Nelson Mandela pela África do Sul. Você pode calcular distâncias, ver a temperatura do momento, escolher os pontos turísticos, todos com áudios e textos explicativos, acessar galerias de fotos e montar o seu próprio itinerário. É viciante até para quem não tem passagem comprada para o país.

VALE LEMBRAR

Algumas novidades do setor já foram divulgadas, mas não custa nada a gente lembrar:

1. Estados Unidos: a Universal Orlando terá, no próximo ano, uma nova atração no Island of Adventure: o Skull Island: Reign of Kong (Ilha da Caveira: Reinado de Kong). Também está marcada para 2016 a inauguração do Sapphire Falls Resort, com mil quartos e mais em conta do que o top de linha Cabana Bay. Já para 2017, as promessas são um novo parque aquático e uma atração de Velozes e Furiosos.

2. México: com uma ação ofensiva no setor hoteleiro, o Grupo Posadas deve lançar no ano que vem mais 25 hotéis no país para aumentar a rede dos já 140 existentes - até 2020, a expectativa do empreendimento é alcançar 320 hospedagens, distribuídas entre cidade e praia e com focos que vão do turista ao viajante de negócios. Além disso, o grupo terá um hotel boutique Live Aqua na 5ª Avenida, em Playa del Carmen, cujo o início das operações está previsto para outubro do ano que vem, mas ainda não há data de abertura para hóspedes. Já em 2017, a mesma linha Live Aqua estreará nos Estados Unidos, com um projeto de hotéis em cinco cidades: Chicago, Nova York, Miami, Dallas e Washington.

3. Barcelona e Punta Cana: a partir do dia 1º de outubro, chegar a Barcelona será mais fácil com os voos diretos de São Paulo para a cidade espanhola, quatro vezes por semana, via LATAM. Em dezembro, a companhia aérea lança a conexão direta Brasília - Punta Cana - Brasília.

4. Chile: esquiar continua sendo uma atividade cara, mas algumas estações da América do Sul já vêm ampliando as opções de hospedagem. Em Nevados do Chillán, a novidade para 2016 é a inauguração de um terceiro hotel que, se não chega a ser um hostel, fica no meio do caminho entre isso e um hotel convencional. Voltado a casais, o Valle Hermoso cobrará por quarto (e não por pessoa, como são os outros dois de Chillán). Ainda não há valores definidos, mas a promessa é que sejam 50% mais baratos.

5. Dinamarca e Noruega: ainda dentro do setor hoteleiro, a rede Scandic deve inaugurar o seu 9º hotel em Copenhague, capital dinamarquesa. Já a capital da Noruega, Oslo, está investindo na expansão de seu aeroporto, aumentando a capacidade atual de 22 milhões para 28 milhões de passageiros por ano. O projeto deve ser finalizado em 2017.