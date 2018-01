Degustando Napa Valley a baixo custo

Seth Kugel, O Estado de S.Paulo - Napa Valley - The New York Times

A chave para o sucesso de uma visita de baixo orçamento a Napa está em escolher as adegas com cuidado. Elimine várias apenas pelo preço: muitas degustações chegam a US$ 50 ou mais por pessoa. Tente manter-se naquelas entre US$ 10 e US$ 15, das quais algumas oferecem ofertas "pague um, leve dois".

Baixe o aplicativo localizador de vinícolas em napatouristguide.com/napa-on-a-budget. Ou pegue cupons de desconto no Napa Valley Welcome Center (visitnapavalley.com/welcome_centers.htm). Só não seja demasiado mesquinho. A degustação na Tres Sabores (tressabores.com) foi a mais cara que eu fiz: US$ 25 por pessoa. Uma pechincha, dado o nível do que provei.

Meu próximo conselho: seja flexível, especialmente ao receber uma dica de alguém. Na primeira noite jantei no bar Il Posto Trattoria (ilpostonapa.com), um elegante prato de espaguete com almôndegas de porco e molho de tomate (US$ 12). O barman, Miguel, sugeriu que que eu subisse as colinas para conhecer as pequenas vinícolas de Pride Mountain. Foi ótimo. Nada disso quer dizer que você deva pular as vinícolas maiores - basta escolher bem.