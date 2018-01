Degustar e colher no Vale dos Vinhedos Destino concorrido no inverno, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, surpreende também no verão. O calor é a época da colheita e dos festejos para celebrar a boa safra. De 14 de janeiro a 13 de março, é possível participar da pisa das uvas, da colheita, de cursos e de degustações de vinhos e espumantes, além de assistir a apresentações de corais e danças típicas. Tudo com boa infraestrutura e sem longos deslocamentos. A programação completa do 7.º Bento em Vindima estará a partir de janeiro em turismobento.com.br