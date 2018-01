Delícias com requinte Não sabe o que comer? Deixe o chef Bruno Gensdarme, veterano do Guy Savoy de Paris, decidir. Não há cardápio no pequeno e aconchegante La Table du Chef (5, Rue Jean Daumas): Monsieur Gensdarme decide de acordo com os produtos mais frescos do mercado e cria um saboroso e refinado menu de quatro pratos ( 41 por pessoa).