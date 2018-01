Delícias para saborear na rua

No leste da cidade está o Broadway Market (broadwaymarket.co.uk), que funciona só aos sábados. Apesar de alguns estabelecimentos estarem ali há mais de três gerações, o local passou por um período de decadência nos anos 1980 e 1990. Foi a comunidade local que conseguiu reviver o mercado e atrair visitantes. Há barracas de roupas, livros e discos, mas a comida é a principal atração.

Lá são servidas delícias de origens diversas: africana, árabe, caribenha e brasileira. O vietnamita Banh Mi 11 (banhmi11.com) vende fantásticas baguetes recheadas com carne de porco, frango ou peixe. O sanduíche (banh mi) é produto da ocupação francesa no Vietnã e mistura ingredientes dos dois países. Recomendo a baguete de bagre (catfish, em inglês).

Com suas lindas coberturas de glacê, os cupcakes da Violet (violetcakes.com) são as sobremesas mais famosas do mercado. Eu prefiro os minibolos do Fiendish & Goode, que são mais leves. Experimente o tradicional inglês Victoria Sponge, um pão de ló recheado com creme e geleia de morango. Em volta do mercado há cafés, bares e restaurantes. Destaques são o bar em estilo belga The Dove, com extenso menu de cervejas, e o concorrido café australiano Climpson and Sons.

Durante a semana, prove a variedade do Whitecross Street Market, próximo ao Barbican Centre. A comida mais concorrida é a da van do Luardos, especializado em burritos. Outra opção próxima dali é o Exmouth Market, em uma rua simpática cercada por lojas e cafés. Alguns deles também têm uma barraquinha na hora do almoço para quem está com pressa, como o restaurante Moro (moro.co.uk), especializado em comida moura, que serve na rua um prato de carneiro bem temperado.

