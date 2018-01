Delícias portuguesas na Ilha da Madeira

FUNCHAL - Carnes, frutos do mar, vinhos. Os sabores típicos da Ilha da Madeira são muitos – e não faltam lugares refinados para degustar os melhores pratos da terrinha.

Adega da Quinta

bit.ly/adegadaquinta

Dá para começar, por exemplo, na cidade de Câmara dos Lobos. Depois de passar por inúmeros túneis, percorrer curvas sinuosas e deixar seu olhar se perder no azul profundo do mar, você chegará ao alto de uma montanha onde está o Restaurante Adega da Quinta. Nas varandas ou no salão, é servida a típica espetada madeirense: cubos de carne bovina são colocados em espetos de pau de louro e levados à churrasqueira - para acompanhar, polenta frita e arroz. O delicioso e farto cardápio do restaurante pode ser apreciado no almoço e no jantar. A reserva antecipada é recomendada.

O local serve outra especialidade: o refrigerante Brisa de Maracujá. A bebida produzida na ilha pode parecer excessivamente doce para quem não está habituado, mas é, sem dúvida, saborosa.

Blandy’s Madeira

blandys.com

A ilha também produz seu próprio vinho, com alto teor alcoólico: varia entre 17 e 22%. Visitando a Blandy’s Madeira, no centro histórico de Funchal, você pode degustar os principais tipos de vinhos locais, aprender sobre a produção e ver os barris que armazenam a bebida. “Devido às suas características e diversidades de aromas, o vinho Madeira pode ser consumido em qualquer hora do dia e harmoniza com diversos pratos”, conta Rita Azevedo, representante da Blandy’s. O Madeira seco vai bem com aperitivos; queijos pedem o Madeira doce; e a bebida do tipo meio doce pode ser saboreada com sobremesas, chocolates e café.

Restaurante do Forte

forte.restaurant

Localizado na Fortaleza de São Tiago, do século 17, o restaurante oferece pratos como lombo de bacalhau e vieiras braseadas com mexilhão. As opções do cardápio à base de peixe custam entre 15,90 euros e 19,90 euros. Uma maneira interessante de entrar no clima do lugar é contratar o Golden Package, que inclui traslado em carro de luxo antigo (como Rolls Royce ou Jaguar), aperitivos e jantar com três pratos no hotel, com acompanhamento de vinhos selecionados. Custa a partir de 75 euros por pessoa.

Nini Design Centre

niniandradesilva.com

O local reúne gastronomia espetacular, vista privilegiada e passeio cultural. Localizado na Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, o espaço permite ver toda a baía de Funchal. A edificação abriga também um museu com obras, referências e informações sobre a consagrada design de interiores Nini Andrade de Silva. O restaurante é comandado por Miguel Laffan, premiado com uma estrela Michellan, com pratos modernos da cozinha internacional. A refeição custa a partir de 45 euros.

A design também foi responsável por decorar o hotel The Vine, que recebeu o título de Melhor Hotel & Spa Design em Ilha da Europa em 2016. Localizado no centro histórico de Funchal, tem uma piscina de borda infinita no alto do terraço, além de dois restaurantes e dois bares. Diárias a partir de 130 euros.

Belmond Reid’s Palace

bit.ly/belmondfunchal

Outro programa que tem a panorâmica como a cereja do bolo é o chá das cinco no Belmond Reid’s Palace. De frente ao mar, no imponente terraço do hotel, são servidas 24 opções de chá, que podem ser acompanhados por uma taça de champanhe, sanduichinhos e doces clássicos. Para seguir a tradição inglesa, é exigido o traje esporte fino. Faça reserva – a lista de espera pode chegar a três meses. A partir de 34,50 euros por pessoa.

