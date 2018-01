Delícias tradicionais Quando David Thompson abriu o Nahm no Hotel Metropolitan (comohotels.com/metropolitanbangkok/dining/nahm) em 2010, formou-se um burburinho sobre o fato de um chef australiano cozinhar a autêntica comida tailandesa. Depois de dois anos de incessantes filas, o Nahm confirmou seu lugar na culinária thai. Basta uma mordida no ma hor - uma mistura agridoce de porco, amendoim e abacaxi - para você ter certeza de que vai embarcar no delicioso (e sim, autêntico) menu tailandês. Peça a salada de frango grelhado com geleia de pimenta e durian (fruta semelhante à jaca). Cuidado: alguns pratos são extremamente apimentados. A refeição custa cerca de 2 mil baht (R$ 137) por pessoa.