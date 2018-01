Deliciosa maratona de Restaurant Weeks

.

Elas não são mais tão ocasionais como no início, mas quem teria a coragem de reclamar? Afinal, as Restaurant Weeks viraram fenômeno de público. E, para incentivar os gulosos em tempos de crise, passaram a ocorrer por períodos mais prolongados. Na pioneira Nova York, que liderou essa onda em 1992, está aberta desde 12 de julho a temporada de pratos caprichados a preço de lanche. As próximas serão em São Paulo e em Los Angeles.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Big Apple já havia reunido, no início do ano, cerca de 250 restaurantes bacanas em torno da ideia de montar menus a preço fixo. E programou repetir a experiência na segunda quinzena de julho. Mas antes mesmo de o evento terminar, no dia 31, a cidade anunciou que ele seria estendido até o Dia do Trabalho - para eles, 7 de Setembro. Se você buscava motivos para voltar a Nova York, já pode aproveitar o feriado da Independência.

O almoço com três pratos custa US$ 24,07 e o jantar, US$ 35. Uma novidade: pela primeira vez, vários restaurantes terão menus fixos também aos domingos. Como ir sem reserva pode não ser uma boa ideia, garanta sua mesa online, no www.nycgo.com.

O Café Boulud (www.danielnyc.com), por exemplo, seria um bom investimento. Ocupando o espaço onde antes ficava o Daniel - restaurante upscale de Daniel Boulud -, o bistrô tem a elegância do irmão mais velho e pratos clássicos no cardápio, montado a partir de ingredientes da estação.

Já a dineLA está marcada para ocorrer entre os dias 4 e 9 de outubro (domingo a sexta), voltando a valer no período de 11 a 16. Serão mais de 170 restaurantes participantes, com menus que começam em US$ 16 para almoço e US$ 26 para jantar. Atenção: há mais duas categorias de preços.

Aqui em São Paulo serão 200 restaurantes com preço fixo entre 31 de agosto e 13 de setembro: R$ 28,50 no almoço e R$ 40 no jantar. Olhando bem no calendário, dá para você aproveitar as três.