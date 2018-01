Lugares para entrar no clima da realeza britânica em qualquer época do ano

LONDRES - Basta o príncipe George vestir uma roupa para ela se esgotar nas lojas da Grã-Bretanha. O vestido de noiva de Kate Middleton virou objeto de desejo mundo afora. Todos os passos da família real britânica ganham notoriedade, numa espécie de conto de fadas da vida real.

Este ano, contudo, os holofotes estão sobre Elizabeth II, que completou em abril 90 anos de idade – e, no ano passado, 63 de trono. Para celebrar a data, diversas exposições e eventos especiais vêm sendo realizados desde o último mês em palácios, castelos e residências oficiais. O ponto alto, contudo, será em junho, quando o Palácio de Buckingham comemora oficialmente os aniversários de seus monarcas.

Na semana passada, ao longo de três dias, o Royal Windsor Horse Show promoveu uma grande celebração, em Windsor, com apresentações equestres envolvendo 900 cavalos e mais de 1.500 cavaleiros. A última noite teve fogos e a participação da rainha, num evento similar ao desfile que celebrou o Jubileu de Diamante dos 60 anos do reinado da monarca, em 2012.

Mas será em Londres, nos dias 11 e 12 de junho, a grande festa e a oportunidade de, com sorte, ver Elizabeth II de perto. No dia 11, haverá a tradicional celebração do aniversário com a cerimônia Trooping the Colour, ou Parada de Aniversário da Rainha. Nessa ocasião, a monarca inspecionará as tropas da Divisão Household na Horse Guards Parade. Todo o evento será transmitido ao vivo pelas redes de TV britânicas.

Em seguida, a rainha e membros da família real se deslocarão em carruagens até o Palácio de Buckingham – para vê-los, é preciso conseguir um disputado lugar na avenida The Mall. Depois, Elizabeth aparecerá no balcão de Buckingham para assistir à apresentação da aviação britânica. Esse será o único momento em que ela surgirá no balcão durante as celebrações e mais uma rara oportunidade de vê-la, ainda que beeeem de longe.

No domingo, do lado de fora dos portões de Buckingham, os súditos comemorarão o aniversário com o Patron’s Lunch – um grande piquenique também na The Mall. No entanto, os 10 mil ingressos para participar do evento, a R$ 864, já estão esgotados. Ainda assim, fora da área oficial as pessoas poderão fazer seu próprio piquenique nos agradáveis Green Park e St. Jame’s Park, nas imediações de Buckingham. Nesses dois locais, haverá telões com transmissão ao vivo da celebração no The Mall.

Participar das comemorações oficiais será difícil, já que os ingressos para a maioria dos eventos se esgotaram com meses de antecedência. Mas preparamos um roteiro entre palácios e castelos para quem quiser entrar no clima das festas da realeza britânica em qualquer época do ano.

SAIBA MAIS

Aéreo: SP-Londres-Edimburgo-SP: a partir de R$ 4.390 na British Airways. SP-Londres-SP, direto, desde R$ 3.297 na British. Com conexão, a partir de R$ 2.977 na Air France e R$ 3.534 na TAP.

Trem: Londres-Edimburgo a partir de 285 libras ou R$ 1.426 em britrail.net.

Site: visitbritain.com/br.

Palácios e residências oficiais: as visitas podem ser consultadas e agendadas pelo site da Royal Collection. Há audioguia em português.

*A repórter viajou a convite da Visit Britain.