Depois da interdição, plano de manejo e novas regras

"Foi difícil para quem trabalha com turismo", conta o espeleólogo Sérgio Ravacci, da Ecocave. Segundo ele, muitos dos atuais monitores do parque já viveram da extração ilegal do palmito. "Teve gente que preferiu voltar à antiga função ou simplesmente deixou a cidade."

Para reabrir a reserva e diminuir o impacto da medida sobre a população, foi criado um plano de emergência. Ficaram abertas apenas as 12 cavernas mais visitadas, mas com outras regras. Hoje, cada gruta recebe um número máximo de pessoas por dia. E ainda há casos como a da Ouro Grosso, que teve apenas parte de sua área liberada para os turistas - e perdeu o apelo radical, antes seu principal atrativo.

Segundo Maurício Marinho, geógrafo da Fundação Florestal que integra o grupo responsável pelo plano de manejo do Petar, a ideia é que as cavernas voltem a ter o mesmo percurso turístico. "O que muda é a forma de visitar e os equipamentos, para preservar a segurança dos visitantes e as formações das cavernas."

O plano deverá ser entregue entre abril e maio do próximo ano. Depois disso, devem ocorrer mais mudanças na visitação do parque. "É possível que se descubra que determinada caverna precisa ser fechada. Ou que outra pode ter um número maior de visitantes por dia", explica Marinho.

O estudo, que se estende ao entorno do parque, também ajudará a definir o potencial de outras áreas. "O núcleo Caboclos, por exemplo, tem muito a oferecer e é pouco conhecido."A.M.

Atenção para as dicas básicas

Contrate uma agência ou guia: não é possível entrar no parque sozinho. Os capacetes, itens obrigatórios, são emprestados pelas agências

Para entrar nas cavernas, só de calçado fechado (papetes são vetadas). Leve ao menos dois: um estará sempre molhado

Não é permitido usar bermudas ou regatas. Calças leves ou leggings são ideais, assim como camisetas dry-fit

Dentro das cavernas a temperatura fica em torno dos 15 graus - ou até menos. Leve um agasalho, mesmo se o sol estiver a pino

Vá de mochila. Um par de meias e uma camiseta seca podem ser úteis. Leve lanche, água, protetor solar, repelente e saquinhos extras. Deixe um só para o lixo

Não toque ou quebre as formações. Lembre-se que são necessários pelo menos cinco anos para a estalactite crescer 1 centímetro