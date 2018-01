Depois do por do sol

Quase duas mil velas iluminam o passeio noturno por Petra, na Jordânia. A flauta do beduíno completa o clima de mistério diante do Tesouro, palácio esculpido nas pedras. Às segundas, quartas e quintas-feiras, às 20h30. Ingresso a 12 dinares (R$30). Site: petrapark.com.

Como na época colonial

O trote dos cavalos torna ainda mais charmoso o passeio de charrete pelo centro antigo de Cartagena, na Colômbia, área declarada Patrimônio da Humanidade. Os sobrados coloridos cercados por muralhas são uma volta à época colonial. O preço mínimo é US$ 13 (R$ 23), a partir da Plaza de los Coches ou da Plaza Santa Teresa.

Cataratas ao luar

A luz da lua refletida nas gotículas da Garganta do Diabo forma belos arco-íris durante o passeio noturno pelas Cataratas do Iguaçu. O tour de três horas é feito apenas nos períodos de lua cheia, a partir do lado argentino do parque. Custa 160 pesos (R$ 71). Site: iguazuargentina.com.