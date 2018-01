Desaba teto do palácio de Nero

Parte do teto do Domus Aurea, mais conhecido como Palácio Dourado, em Roma, desabou na semana passada. A construção do século 1.º, erguida bem de frente para o Coliseu, estava fechada para reformas. Antes do início das obras, no entanto, integrava a lista das atrações mais visitadas da cidade. O imperador Nero mandou construir o palácio para realizar suas suspeitas festas, depois do grande incêndio que destruiu Roma, no ano 64 d.C.. E o teto era todo decorado com detalhes de ouro.