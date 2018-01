Desafio ao Galo: como ir torcer no Marrocos

‘Don’t play it again, Sam’. A porta de entrada mais óbvia ao Marrocos é Casablanca, sua capital comercial (que terá voos regulares desde São Paulo a partir do dia 20 de dezembro, pela Royal Air Maroc). Não se iluda pela fama hollywoodiana: a cidade não tem graça, e está a 3h40 de trem de Marrakech, onde serão os jogos do Atlético – no dia 18 de dezembro (uma quarta-feira) e, caso vá para a decisão, no dia 21 (um sábado).

Como voar a Marrakech. A rota mais direta é pela TAP, que opera desde Belo Horizonte e voa de Lisboa a Marrakech às terças, quintas e sextas-feiras. Mas a cidade também tem voos diretos de várias cidades da Europa, incluindo por companhias low-cost. No momento de fechamento desta coluna, as passagens de Madri a Marrakech pela Ryanair para a época do torneio já estão caras, mas continuam palatáveis pela EasyJet desde Londres (R$ 456 ida e volta) e Paris (R$ 571 ida e volta).

Como chegar pela Espanha. A travessia mais curta é de Algeciras a Tânger: leva 1h30 e tem partidas o dia inteiro, sem necessidade de reserva. Algeciras está a 3h30 de ônibus de Sevilha e 1h30 de Málaga. Só vale a pena se você tirar quatro a sete dias para viajar pela Andaluzia.

Pra lá de Marrakech. Entre os dois jogos do Galo, o mais interessante é atravessar a cordilheira Atlas até Ouarzazate, onde você pode pernoitar e pegar um passeio para o deserto. Quem vem da Espanha deve aproveitar para explorar o Marrocos de trem. São 3h30 de Tânger a Fez, 3 horas de Fez a Rabat e 4 horas de Rabat a Marrakech (veja em oncf.ma).

*Na próxima semana, o colunista responde às dúvidas de leitores