Descanse o bolso: 23 hotéis de até US$ 100

Entre os dois gastos mais volumosos de uma viagem, passagem aérea e hospedagem, a passagem é o que oferece menos possibilidade de economia. Promoções e milhas ajudam, claro, mas, como regra, você se submete às decisões de algumas poucas empresas aéreas, as que operam voos de onde se está para onde se quer ir, e, no fim, paga o preço a uma delas.

Já para economizar na hospedagem o horizonte é bem mais amplo. Quarto alugado em casa de morador, imóvel inteiro, troca de casas, surfe no sofá (o couchsurfing) são algumas alternativas. Mas há, sim, opções para quem não abre mão de ficar em hotel.

A seguir, selecionamos hotéis em vários destinos turísticos pelo mundo com diária de até US$ 100, para duas pessoas. No caso das hospedagens brasileiras, o valor considerado foi de até R$ 300 para dois, seguindo a cotação atual do dólar em relação à moeda nacional.

Por economia, vai ser preciso abrir mão do luxo, mas não do conforto. Há casos em que a localização não é a mais central da cidade em questão, mas o metrô está pertinho; em outros, será preciso compartilhar o banheiro ou mesmo o quarto.

Lembre-se que ter flexibilidade de data para viajar ajuda a aproveitar tarifas de baixa temporada. E que os hotéis selecionados, por terem lá seu charme, lotam rápido em tempos de muito movimento nas cidades onde ficam. Os early birds, como chamam em inglês os que se antecipam, levam vantagem e gastam menos na hora de reservar.

ONDE MAIS PROCURAR

Butique: o Myboutiquehotel.com dá opções em cerca de 70 países. A seção Special Offers mostra descontos.

Todos: além dos consagrados Booking.com e Hoteis.com, procure em Hotelurbano.com, que enumera ofertas na página inicial; em Hostelworld.com para achar hostels; e no Zarpo.com, que exige cadastro e cujo foco são hotéis de luxo descontados.