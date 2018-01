Descanso para os pais, diversão para as crianças

Vai viajar (ou trabalhar) em janeiro e não tem com quem deixar as crianças? Ainda dá tempo de encontrar vagas para esta temporada nos acampamentos de férias. Confira as opções: Acampo Feliz (0--11-3924- 0335): dos dias 24 a 30, para crianças de 6 a 16 anos. Em Porto Feliz (SP), tem piscina, quadras e tirolesa. O pacote custa R$ 750 ACM (0--11-3839-5800): a temporada, de sábado ao dia 24, é para quem tem entre 5 e 10 anos. Em Itapecerica da Serra (SP), tem rapel, tirolesa e trilha ecológica. Preço: R$ 630 Aldeia (0--11-3479-2625): são cinco opções de temporadas de quinta-feira ao dia 25, com quatro, sete, oito ou onze dias de duração. Inclui parque aquático, cavalgada e visita ao Ski Mountain Park, em São Roque (SP). De R$ 566 a R$ 1.493 Barnabé (0--11-5536-0166): de 19 a 25, para crianças entre 6 e 17 anos, em Juquitiba (SP). Com discoteca, cama elástica, tirolesa e passeio ao parque aquático Fantasy. Por R$ 580 English Camp (0--11-3062- 6333): de sexta-feira ao dia 22, para quem tem de 5 a 17 anos. A proposta é praticar o inglês em tempo integral. Em Itapetininga (SP), a partir de R$ 1.400 Eterna Amizade (0--11-2295- 9102): de 25 a 31, para quem tem entre 5 e 17 anos, em Nazaré Paulista (SP). Com piscina, parede de escalada, pesqueiro e quadra. Paintball (R$ 40) e arvorismo (R$ 30) são pagos à parte. A partir de R$ 880 Instituto Himalaia (0--11- 2506-4546): a proposta é unir crianças pagantes com outras de associações como a Aprocima. Com pomar, danceteria e atividades educacionais como reciclagem e cuidados com a natureza. Temporada de 18 a 25, para crianças entre 6 e 16 anos. Em Tatuí. Preço: R$ 850 Nosso Recanto (0-11-5090- 7419): entre os dias 19 a 25, para crianças entre 5 e 16 anos. Os pequenos participam da semana NR no Mundo das Fantasias. Os mais crescidos têm oficinas de skate e música. Em São Bento do Sapucaí (MG). O pacote custa a partir de R$ 1.449 Peraltas (0--11-3035-1900: ainda há vagas na temporada que vai de quinta-feira ao dia 21. A novidade é o TIF, esqui aquático que permite "caminhar" sobre a água. De 4 a 16 anos, em Brotas (SP). Preço: R$ 1.438 Pumas (0--11-4612-9860): temporadas de amanhã a 31 e de 19 a 31, por a partir de R$ 1.800. Em Pindamonhangaba (SP), tem jogos, campismo em caverna, descida de rios com canoa canadense e passeio de maria-fumaça Sítio do Carroção (0--15- 3305- 2000): de 18 a 24 e de 25 a 31. Em Tatuí (SP), para quem tem entre 5 e 16 anos. Inclui atrações como o esqueleto de dinossauro. Preço: R$ 2.035 Via Leões (0--11-3482-8032): de 19 a 25 e de 21 a 25, para quem tem entre 4 e 17 anos. Com piscina, lago, tirolesa e ginásio, em Mairiporã (SP). Custa a partir de R$ 575. DICAS A opinião da criança ou do adolescente deve ser levada em conta na hora de escolher o acampamento. Envolva seu filho na pesquisa e deixe que ele mostre suas preferências e expectativas Se a criança se sente insegura ou não quer viajar, incentive-a a conversar com colegas que já acamparam. Isso ajuda a tirar dúvidas e diminui o medo de ficar longe dos pais Nunca force a criança ou o adolescente a ir para um acampamento. Senão, vai parecer castigo Alguns psicólogos recomendam o programa para quem tem de 8 anos em diante, mas tudo depende do perfil de cada criança. Há lugares que aceitam pequenos a partir dos 5 anos Atividades educativas só darão resultado se forem de interesse da criança. Não adianta forçar O jovem passou dos 17 anos, a idade-limite da maioria dos acampamentos, mas adora as temporadas? A opção é se inscrever como auxiliar de monitor. Basta lembrar que as responsabilidades aumentam, é preciso ter o perfil adequado e muita paciência.