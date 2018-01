Descida sem-fim e mordomia em Termas de Chillán

Ousada. Las Tres Marias, a maior pista das Termas de Chillán, e da América do Sul

Há ainda outras 27 opções de caminhos para se divertir sobre esquis ou snowboard. Na volta, relaxar na piscina de águas termais renova, além da musculatura cansada, também a alma. A água chega naturalmente a 27 graus, mas recebe aquecimento para alcançar os 37 graus, que permitem conforto total frente às temperaturas negativas registradas do lado de fora.

Nem para entrar na piscina os hóspedes do Gran Hotel passam frio. Os quartos têm roupões disponíveis e o elevador leva diretamente à área coberta da piscina. Quem quiser pode ficar por ali mesmo, mas o mais divertido é passar para o lado de fora por uma passagem estreita, sem sair da água. Ao ar livre, a neve chega até quase a borda - há até quem improvise uma guerra de bolas de neve dentro da piscina.

Se isso não for suficiente, agende um dos tratamentos do spa (não incluídos na diária). Além dos vários tipos de massagem, a fangoterapia usa a lama proveniente das fontes termais, repleta de minerais que ajudam na circulação, na tonificação da pele e outras áreas. E nada de voltar correndo para o quarto: os clientes continuam a relaxar com um encosto aquecido para o pescoço e uma xícara de chá.

Depois do jantar, dá para arriscar alguns pesos no cassino. Ou, para os mais corajosos, soltar a voz no karaokê, que entre clássicos em castelhano pouco conhecidos por aqui, guarda também sucessos de Roberto Carlos. Quem se habilita?