Descobertas de uma visita ao anoitecer

Lanterna. No escuro, explore o Museu de História Natural de Nova York

Longe da luz do dia, até o mais manjado dos monumentos ganha uma aura diferente e pode revelar detalhes e histórias que passaram despercebidos durante uma visita comum. Tours noturnos são uma opção disponível em várias atrações pelo mundo. Na sua próxima viagem aos destinos a seguir, não deixe de reservar algumas horas (e um pouco de energia) para uma esticada turística após o jantar.

Arcos da mesquita

Erguida em 785 e nomeada Patrimônio da Unesco, a Mesquita de Córdoba é um magnífico exemplo da mistura entre as culturas cristã e islâmica. O tour noturno pelo monumento, na Espanha, começa no Patio de los Naranjos, onde um vídeo conta a história do lugar. Em seguida, os visitantes percorrem as salas, que ganharam ambientação, luzes e sons preparados para dar ainda mais destaque aos arcos listrados, às inscrições em ouro e aos ricos mosaicos. O passeio, previsto para começar em setembro, custa 18 euros(R$ 40) - os grupos são de até 80 pessoas. Reservas: catedraldecordoba.es.

Na arena

Na ausência da lua cheia, um balão de ar quente flutua sobre o Coliseu, iluminando seus arcos.

O roteiro noturno pelo principal monumento de Roma é conduzido por um arqueólogo (em inglês e italiano), que conta as histórias da arena, símbolo do Império Romano. O Coliseu era o palco dos violentos confrontos entre animais e gladiadores e ainda preserva seus túneis e passagens subterrâneas. O passeio ocorre aos sábados, às 21 horas, até 2 de outubro. Custa 15 euros (R$ 34) por pessoa, em grupos de até 40 integrantes. Reserva: turismoroma.it.

Troca de chaves

Com a costumeira pontualidade britânica, a cerimônia da troca de chaves na Torre de Londres ocorre exatamente às 21h53. O ritual inclui vestimenta característica para o chefe da guarda, que traz o lampião e o molho de chaves devidamente trajado com casacão vermelho e chapéu da era Tudor. Durante mais de 700 anos, a tradição foi interrompida uma única vez, na 2ª Guerra Mundial. Na ocasião, o estrondo de bombas derrubou o grupo de guardas, que se levantou, tirou a poeira das roupas e prosseguiu com o ritual. Embora os monarcas não morem mais no palácio, as joias da coroa continuam lá.

À luz de velas

Quase duas mil velas iluminam o passeio noturno por Petra, na Jordânia. A flauta do beduíno completa o clima de mistério diante do Tesouro, palácio esculpido nas pedras. Às segundas, quartas e quintas-feiras, às 20h30. Ingresso a 12 dinares (R$30). Site: petrapark.com.

Como na época colonial