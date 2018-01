Descobertas na agitada Amã

A lata de doces árabes comprada no mercado de Amã viajou até São Paulo. Os folhados recheados com amêndoas ainda estavam frescos e molhadinhos de mel. Na primeira mordida, o paladar trouxe de volta a tarde de compras na capital jordaniana. Com o cheiro forte do cardamomo, vieram as lembranças dos lenços e das tâmaras vendidas aos montes.

Uma tarde memorável, cheia de aromas, combinações improváveis e conversas numa língua indecifrável e melódica. No centro da cidade, onde fica o mercado, começa a sequência de encantos que inclui um pedaço da história do país. O teatro romano exibe as marcas do passado, quando a região pertencia ao temido Império. A arena, erguida entre 169 e 177 d.C., abrigava cerca de 6 mil pessoas - o que dá uma ideia do número de habitantes da cidade na época.

O intenso fluxo de pedestres acaba por determinar o caminho. Para chegar às ruas comerciais, basta acompanhar a multidão. As sedas são irresistíveis, assim como os lenços jordanianos, usados como turbantes pelos homens. Parecido com o lenço palestino, o típico do país é vermelho e branco. Na ponta, a inscrição em árabe "Israel para todos". Levar um para casa é inevitável. Os caprichados saem a 14 dinares (R$ 38).

O burburinho nas lojas de joias chama a atenção. Mas logo se percebe que nada é tão barato. Melhor rechear as malas com coloridas capas de almofadas. Os cheiros exóticos conduzem a outro ponto do mercado. O café, moído com sementinhas de cardamomo, é um orgulho nacional. Mas dificilmente agrada a paladares ocidentais.

Na próxima esquina, turistas e moradores matam a fome com travessas de homus e falafel. O grão de bico atinge sua perfeição nos pratos do restaurante Hashem. Simples, é conhecido por vender as melhores porções por preços camaradas - gasta-se cerca de 2 dinares (R$ 5) numa refeição. Dizem que a família real não vive sem as delícias preparadas ali.

USANDO O CHADOR

O labirinto de casas brancas convida a mais uma caminhada. As construções têm fachadas alvas feitas de um tipo de pedra sabão. Tudo parece igual mas, na verdade, é o que dá identidade à cidade. A cúpula azul da Mesquita Rei Abdullah I se destaca no cenário cálido. É hora de desvendar parte do universo muçulmano. Mulheres vestem o chador emprestado. Lá dentro, um tapete macio e um lustre grandioso.

A última parada é na Cidadela, onde seria o povoado bíblico de Rabbath Ammon. Ruínas enormes, como as do templo dedicado a Hércules, estão sobre o terreno árido. Também fica lá o Museu de Arqueologia.

Hamesh: Prince Mohammed Street, s/nº

Cidadela: ingressos a 2 dinares (R$ 5)