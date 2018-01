Descobertas pelo Sul do Brasil

Vinte e cinco dias, 2.750 quilômetros, 12 cidades em três Estados e uma infinidade de belas paisagens e boas surpresas. A equipe do projeto Redescobrindo o Brasil, uma parceria entre as marcas do Grupo Estado Jornal do Carro, Paladar e Viagem, rodou pelas estradas do sul do País de 27 de maio a 20 de junho para visitar os atrativos mais famosos da região, descobrir sabores e boas histórias e sabores.

A aventura começou pelo Rio Grande do Sul, partindo de Porto Alegre, de carro para Gramado, Canela, Bento Gonçalves e São Miguel das Missões. A primeira fase da viagem terminou em Foz do Iguaçu, já do lado paranaense. De lá, a equipe seguiu para Santa Catarina: Porto União, Serra Catarinense, Florianópolis, Bombinhas e São Bento do Sul. Por fim, a expedição voltou ao Paraná, passando por Paranaguá, Morretes e Curitiba.

Aqui, selecionamos as principais atrações encontradas no caminho. Para ver a cobertura completa da viagem, acesse o site jornaldocarro.estadao.com.br.

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

PARANÁ