Desconto na passagem Crianças de até 2 anos viajam no colo dos pais - e não necessariamente de graça. Quando há cobrança pelo embarque do bebê, ela costuma ser de cerca de 10% do valor da tarifa cheia. Entre 2 e 12 anos, preço e exigência ou não de um assento exclusivo para a criança dependem das regras de cada empresa.