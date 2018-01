Descontos, sim. Mas com toda a classe

Na etiqueta de um tubinho preto Channel, o símbolo do euro seguido por quatro dígitos valeu um susto. Afinal, eu havia saído de Paris, menos de uma hora antes, para ir a um outlet.

Sem dúvida, o La Vallée Village (lavalleevillage.com) é um shopping de descontos. Meu erro foi, ao desembarcar na estação de trem Val d"Europe, cortar caminho por dentro do Centro Comercial Regional, entre vitrines bem mais populares. O que resultou em comparação inadequada: nos corredores ocupados por Gap, H&M, Sephora e afins, fica fácil encontrar blusas, calças e acessórios por menos de 100.

O mesmo não se pode dizer do elegante La Vallée Village. O local concentra grifes muito exclusivas em ambiente cinco-estrelas. Um modelo de outlet mais ao gosto da Europa (leia abaixo), onde os shoppings de descontos não são assim tão numerosos. Neste exemplar nos arredores de Paris, caminha-se por alamedas ao ar livre entre discretos letreiros - Salvatore Ferragamo, Givenchy, Christian Lacroix, Jimmy Choo - bancos de jardim e mesinhas colocadas pelos cafés. Há playground e galeria de arte. Nada de filas, roupas amassadas, nem disputas por tamanho e pela última peça.

As vitrines bem produzidas destacam novidades. Nem por isso deixam de exibir o preço que você pagaria em uma loja-conceito nos melhores endereços de Paris, ao lado do valor cobrado ali. Os descontos começam em 30% e chegam a 70%.

Visto desta forma, o tal vestido Channel era mesmo uma pechincha. Antes vendido a 5.900, o modelo custava 1.999, cerca de 35% do valor inicial. Outros exemplos: sobretudo Cacharel, de 1.080 por 395; blazer Salvatore Ferragamo, de 1.640 por 820; e bolero bufante Lacroix, de 2.150 por 645.

Em uma ou outra loja, encontra-se achados como tênis Nike, por 79, e o jeans Miss Sixty, por 85. Mas se o limite do cartão de crédito for insuficiente, depois de flanar pelas 90 lojas do La Vallée Village, você pode se esbaldar com os preços camaradas das outras 145 do Centro Comercial. Só para garantir que, ao embarcar no trem de volta a Paris, estará mesmo carregado de sacolas.

Outras opções

Personal stylist

A uma hora de Londres, o Bicester tem personal stylist para ajudar a percorrer as 130 lojas: Diane von Furstenberg, Fendi... Reserve: bicestervillage.com

Tendências

Comece a visita às cem lojas do Fidenza, em Milão, pelo fidenzavillage.com. Lá, estilistas indicam tendências e onde achar as peças certas para cada ocasião

Mais vantagens

De julho a setembro e nos meses de dezembro e janeiro os descontos nas cem lojas do La Roca (larocavillage.com ) ficam ainda maiores. O outlet está a 40 minutos de Barcelona