Descubra os cenários de 'Gremlins', 'Friends'...

A Warner (www.wbstudiotour.com) oferece, por US$ 45, um tour pelos 30 estúdios do complexo. Você pode entrar em alguns deles - o que é vetado, claro, quando há gravações e a luz vermelha acende do lado de fora - e passear por ruas e praças artificiais onde foram filmados de Gremlins e Minority Report a séries como E.R. e Friends. Basta trocar de lugar casas, colocar detalhes como lixeiras e bancos e voilà: surge um novo cenário. É possível ainda visitar a marcenaria onde são moldados móveis e até uma selva com mais de 30 tipos de vegetação.

No museu ficam as roupas de Faye Dunaway usadas em Bonnie e Clyde e de Bette Davis em Vitória Amarga. Outra área guarda carros como o usado por Batman em O Cavaleiro das Trevas e o Lincoln 1965 de Matrix.

Casa de Billy Wilder, a Paramount (www.paramountstudios.com) emociona só de passar na porta de letreiros antigos. Os tours têm de ser reservados com antecedência e custam US$ 35. Já na Sony (www.sonypicturesstudiostours.com), o tours de duas horas vale US$ 28 e leva aos pontos de locação de filmes como Homens de Preto e Homem Aranha.