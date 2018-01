Deserto de cores e texturas

Ainda não são 6 horas quando o jipe acelera. As montanhas de areia já tingem de vermelho o deserto, apesar do sol tímido. O carro avança com os ponteiros do relógio. É preciso ser rápido: o cartão-postal da Namíbia muda em questão de minutos. Um espetáculo de luz e sombra, cores e texturas.

Conforme o sol desponta no céu e esbarra em nuvens estáticas, as dunas mais antigas e altas do mundo assumem diferentes recortes. Ganham movimento, contornos e curvas. Mudam de cor. Uma sequência de cenas mais que perfeitas para um tour fotográfico.

A estrada invade a aridez de Sossusvlei e as pequenas flores amarelas dão brilho à vegetação rasteira. Árvores secas aos pés das dunas. O jipe para. Dezenas de veados aparecem ao longe, aponta o motorista, ligeiro. Hora de pegar as lentes e descer correndo.

O tempo passa, as dunas crescem - chegam a 330 metros de altura - e o sol brinca de artista. Silhuetas de um lado e areia, agora intensamente alaranjada, de outro. São 10 horas, o motorista demonstra pressa. Está ansioso para revelar uma surpresa.

O jipe desliga de repente. Estamos de frente para a Duna 45 - sim, todas são numeradas - e podemos escalar a montanha. Parece fácil, mas quanto mais você sobe, mais para longe vai o topo. Sente, respire. Caranguejos e escaravelhos azuis surgem em meio às pegadas na areia. Olhe para baixo. De qualquer ponto da duna, a panorâmica encanta.

DEADVLEI

Já é meio-dia quando o motorista fala em Deadvlei. Ele indica com o braço a direção do tal vale morto e alerta: "Só se chega caminhado", explica. Pouco sabia sobre o lugar, além do fato de ter sido clicado por Sebastião Salgado para o livro África.

Decidi encarar. Uma garrafa d?água e a câmera fotográfica era o máximo que podia carregar comigo. Debaixo do sol de 40 graus, procuro desesperadamente pisar em pedras para evitar a areia fofa. Mas elas são escassas e o esforço dobra. O trajeto de meros 2 quilômetros parece infinito. Turistas ofegantes dizem que o vale está perto. "Depois da subida." Corro para ver o cenário se revelar, impactante.

O branco do chão, o preto dos troncos retorcidos, o laranja das dunas ao redor. Natureza petrificada. Ganhe o tempo que quiser andando entre as acácias mortas e sentindo a energia local. Nem a leve brisa corta o silêncio.

No percurso de volta, outras imagens com o sol mais baixo. Me assusto ao pensar que esse foi apenas o primeiro chacoalhão da Namíbia sobre a alma. Os dias seguintes prometem.

ODISSEIA

A jornada pela Namíbia pode e deve começar no deserto, que ocupa 70% de seu território, na porção sul do continente africano. Mas antes de chegar às Dunas de Sossusvlei, no Naukluft Park, são seis horas de carro a partir da capital, Windhoek, onde descem os aviões vindos de Johannesburgo, na vizinha África do Sul.

A influência da colonização alemã aparece no povo de olhos claros, na arquitetura da capital, na impecável condição das rodovias. E só. Porque enquanto a estrada se afasta, um mundo selvagem dá as caras.

Pelo caminho, quase nenhum dos 2 milhões de habitantes do país. Mas girafas, elefantes, rinocerontes e focas. Dunas vermelhas, dunas brancas, formações rochosas, praias, savanas. Um céu que sai do chão e abraça. Depois de Sossusvlei, a viagem segue por terra, água e ar. Roteiro que exige preparo. De corpo e alma.

Viagem feita a convite do Namibia Tourism Board (http://www.namibiatourism.com.na/) e da South African Airways

Confira preços de passagem aérea e pacotes turísticos para a Namíbia

PASSAGEM AÉREA

O trecho SP -Windhoek - SP custa a partir de US$ 1.253 na South African Airways (0--11-3065-5115). Voo com conexão.

PACOTES

US$ 1.670: 6 noites em Windhoek. Americanas Viagens (0--11-4003-4313; www.Viagens.Americanas.com.br)

US$ 2.325: 4 noites. Swakopmund, Damaraland e Otjiwarongo. Inclui passeios, café, 2 almoços e 4 jantares. Taks tour (0--11-2821-8811; www.takstour.com.br)

US$ 2.525: 3 noites. Heinitzburg e Sossusvlei. Com pensão completa e passeios. Inside (0--11-4508-8010; www.insideviagens.com.br)

US$ 3.250: 10 noites. Windhoek, Parque Etosha, De Viljoen Nature Reserve, Sesriem, Ai-Ais Hot Springs, Keetmanshoop e Johannesburg. Com café. Atlantic Connection (0--113026-9292; www.africadosul.net)

US$ 4.039: 11 noites. Windhoek, deserto da Namíbia, Swakopmund, Twyfelfontein, Parque Etosha e Johannesburgo. Com café. Top Brasil (0--11 3926-8000; www.topbrasiltur.com.br)

US$ 4.080: 11 noites. Windhoek, deserto da Namíbia, Swakopmund, Twyfelfontein, Parque Etosha e Johannesburgo. Com café. Flot (0--11-4504-4544; www.flot.com.br)

US$ 4.080: 11 noites. Windhoek, deserto da Namíbia, Swakopmund, Twyfelfontein e Parque Etosha. Incui café e traslados. Friends in the World (0--11- 3894-9407; www.friendsintheworld.com.br)

US$ 4.671: 8 noites. Windhoek, Parque Etosha, Swakopmund, Sossusvlei, Twyfelfontein e Johannesburgo. Passeios, café e refeições. CI (0--11- 3677-3600; www.ci.com.br)

US$ 4.859: 6 noites.Windhoek, Sossusvlei, Parque Etosha e Johannesburg. Inclui passeios e pensão completa em 4 noites.Queensberry (0--11-3217-7100; www.queensberry.com.br)

US$ 4.977: 21 noites. África do Sul, Namíbia, Botswana e Zimbabwe. Com pensão completa e passeios. Judy & Associates (0--11- 5522- 1146; www.judy.com.br)

US$ 7.216: 7 noites. Parque Etosha, Twyfelfontein, Sossusvlei, Namib Rand e Johannesburg. Com 6 noites com pensão completa e passeios. Pisa Trekking (0--11-5052-4085; www.pisa.tur.br)

US$ 7.482: 7 noites. Sossusvlei, Damaraland, Onaga Game Reserve e Johannesburg. Passeios e pensão completa em 6 noites. Interpoint (0--11-3087-9400; www.interpoint.com.br)

US$ 7.490: 7 noites. Parque Etosha, Twyfelfontein, Sossusvlei e Namib Rand. Com passeios. Tereza Ferrari (0--11-3021-1699 www.terezaferrariviagens.com.br)

US$ 7.880: 11 noites. Windhoek, Sossusvlei, Damaraland, Parque Etosha e Johannesburg. Pensão completa nos lodges, traslados em avião, passeios e seguro viagem. CiaEco (11--5571-2525; www.ciaeco.tur.br)

US$ 7.900: 9 noites. Windhoek, Sossusvlei, Damaraland, Parque Etosha e Johannesburg . Com traslados em avião, café e pensão completa em 6 noites. Riviera (0--11- 5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br)

US$ 13.542: 13 noites. Windhoek, Sossusvlei, Parque Etosha, Serra Cafema, Cape Town e Johannesburg. Com pensão completa em três cidades e passeios. Teresa Perez (0--11- 3799-4000; www.teresaperez.com.br)