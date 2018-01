Deserto em cores

A paisagem é desértica, mas não padece da ausência de cores. As rochas, que alternam tons de branco, rosa, laranja e marrom, se misturam às matizes dos Rios Colorado e Green, azulados nas manhãs de outono, esverdeados nas tardes de verão. Estendido entre as mais procuradas corredeiras do país, Canyonlands é um desafio para botes e caiaques. No fim do verão e início do outono, porém, o nível das águas pode estar baixo demais para o rafting.

Canyonlands é dividido em quatro regiões. A de acesso mais fácil é Island in the Sky, com impressionante visão geral de pináculos, mesetas e cânions - as outras áreas são Needles, Maze e Rivers. Outra atividade popular é montar a cavalo e vagar pelos cânions, tal como o bando de Butch Cassidy. Para os mais urbanos, as distâncias do parque podem ser vencidas em veículos 4X4.