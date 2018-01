'Despacito' aumenta a procura por férias em Porto Rico

"Una playa em Puerto Rico" cantada em ritmo de reaggaeton pelos nativos Luis Fonsi e Daddy Yankee, transformada em megassucesso da música pop e pronto: Porto Rico acaba de virar desejo turístico.

Segundo levantamento interno do site de pesquisa de hospedagem Hoteis.com, desde abril, as buscas pelo destino cresceram 45% em relação ao mesmo período do ano passado. A música Despacito foi lançada em janeiro.

"Sabemos que a cultura popular tem uma forte influência nas decisões de viagem e, como Porto Rico é o lar dos cantores Luis Fonsi e Daddy Yankee, e também mencionado na letra, estimulou positivamente o turismo local", disse Juan Pasquel, diretor de Marketing da marca Hoteis.com.

