Despacito: uma caminhada por Venice

Os tours guiados a pé percorrem velhas ruas e canais de Venice Beach – afinal, alguma semelhança com a Veneza italiana haveria de ter (Venice é Veneza em inglês). É preciso se esforçar bastante para identificar outras similaridades, mas isso não tira a graça e o charme das casinhas de cores claras com delicados jardins, entre pontes e vielas. Se for por conta própria, a Abbot Kinney Boulevard tem lojas descoladas, restaurantes antenados e bares convidativos para se demorar.

Onde: desde US$ 35 o tour de duas horas na Bikes & Hikes LA