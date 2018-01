Destinos Paraty das letras: começa hoje a venda de ingressos para a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty (www.flip.org.br), que ocorre entre os dias 2 e 10 de julho. Anualmente, a festa literária - um dos maiores eventos nacionais das letras - promove discussões e palestras com escritores, músicos, cartunistas e acadêmicos do mundo inteiro. Na 6.ª edição da FLIP, a organização homenageará Machado de Assis. Ingressos: www.ingressorapido.com.br; tel.: 0--11-4003-1212. Viagem de conchinha: para os pombinhos apaixonados, São Francisco Xavier (SP) pode ser uma ótima pedida no dia dos namorados. A 700 metros de altitude, o distrito de São José dos Campos servia de entreposto a tropeiros no século 19, e hoje é um dos destinos mais charmosos da Serra da Mantiqueira, repleto de cachoeiras. Casais mais aventureiros podem também testar o coração saltando de asa-delta - há várias rampas para vôo-livre. Antes só (e no Rio): seja para arrumar alguém ou para exercer a solteirice, quem estiver sozinho(a) pode passar o dia dos namorados no bairro da Lapa, um dos agitos mais tradicionais do Rio. Conhecida por seus famosos arcos - e bares -, a região concentra várias casas de samba, como o Carioca da Gema (0--21-2221-0043; Rua Mem de Sá, 79; couvert entre R$12 e R$ 16).