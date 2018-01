Destinos Uma dose de cultura: a região do Vale do Café, no Estado do Rio, vai novamente adoçar a vida com uma temporada musical. Entre os dias 16 e 27 de julho, a 6ª edição do Festival do Vale do Café (www.festivalvaledocafe.com) apresenta concertos, shows e promove oficinas em vários dos antigos municípios cafeicultores do interior fluminense. Visitantes podem também conhecer fazendas que pertenciam aos barões do café - além de degustar o grão que batizou a coisa toda, claro. Alagoas, é tua vez: apesar de ser menos aclamada que outras capitais da região, Maceió certamente está entre os melhores destinos do Nordeste. Na cidade, depois de passar o dia boiando nas piscinas de corais (há até nas praias do centro), curta a noite nos barzinhos do descolado bairro de Jatiúca. E, se a balada for muito intensa, volte às piscinas naturais para curar a ressaca e recompor as forças. Nos detalhes da Bahia: a rosa-dos-ventos da foto ao lado merece respeito. Ela fica no Forte da Barra, o cartão-postal mais famoso de Salvador, e aponta para o Museu Náutico da Bahia, lembrando que, além da vista panorâmica a partir do forte, seu interior guarda um rico acervo de objetos de navios naufragados. Em exposição, dedais de marinheiros, balas de mosquete, inúmeras ânforas e crucifixos. Siga a rosa e entre para conferir.