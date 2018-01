Destinos Boa mesa em São Roque: vinhos e pratos à base de alcachofra são os destaques da 16.ª Expo São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo, que começou na semana passada e segue até o dia 26, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos. Um dos pontos altos da programação é a pisa da uva, quando os visitantes esmagam a fruta com os pés. Os ingressos custam entre R$ 3 e R$ 10. Mais informações: www.exposaoroque.com.br. Cinema em Paraty: a charmosa cidade no litoral sul do Rio recebe, de amanhã até domingo, seu 1.º Festival Internacional de Cinema. A mostra inédita exibirá 27 filmes brasileiros e estrangeiros, entre curtas e longas-metragens, sempre na Praça da Matriz. Além disso, também estão previstos debates sobre cinema. As sessões são diárias, das 10 horas à meia-noite. Grátis. Informações: (0--11) 2173-0888. Deguste o Guarujá: mais de 40 restaurantes dessa cidade no litoral de São Paulo promovem até o dia 19 o 2.º Festival Gastronômico. Os estabelecimentos que participam da festa criaram pratos especiais para o evento, como o Bacalhau com Natas, do restaurante A Tasca (Avenida Miguel Stéfano, 4.710, por R$ 98). Confira outras delícias do festival e a lista completa de restaurantes no site www.visiteguaruja.com.