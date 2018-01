Destinos Portugal à mesa: desde domingo, a 7.ª edição do Festival Gastronômico de Pernambuco agita as melhores mesas de seis destinos no Estado. Recife, Olinda, Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, Jaboatão e Petrolina seguem até o dia 26 com receitas deliciosas. A programação, que inclui aulas de culinária, homenageia os 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Mais informações: www.festivalgastronomico-pe.com.br. Artesanato em Brasília: artesãos de 9 Estados brasileiros e de 18 países confirmaram participação na 4.ª Feira Mundial de Artesanato, a Art Mundi, que começa em Brasília (DF) neste sábado e vai até o dia 26. O evento, no espaço ExpoBrasília, ocorre das 15 às 22 horas, de segunda a sexta, e das 10 às 21 horas, aos sábados e domingos. Ingressos a R$ 8. Confira a programação completa no site: www.artmundidf.com.br. Gastronomia na Praia de Pipa: a 5.ª edição do Festival Gastronômico da Praia de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, começa no sábado e vai até o dia 26. Cerca de 30 restaurantes promovem a culinária regional durante o evento. Os visitantes que comprarem o guia do festival (R$ 10) pagam, no máximo, R$ 20 nos pratos principais e R$ 15 em lanches, petiscos e sobremesas. Site: www.festivalgastronomicodapipa.com.