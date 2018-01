Destinos Festa literária em Porto de Galinhas: A praia pernambucana que ganhou fama graças às belezas naturais quer ser mais que um destino de sol e mar. Entre 6 e 9 de novembro, será sede da quarta edição da Fliporto (www.fliporto.net), feira literária com palestras de autores, apresentações culturais e lançamentos de obras. Na abertura, a partir das 17 horas, Ariano Suassuna ministrará a aula-espetáculo Recital Negras Vozes. Halloween para solteiros: Quem não quer terminar o ano sozinho pode tentar arrumar um par durante a viagem de Halloween organizada pela Terrazul, entre 31 de outubro e 2 de novembro. Além de muitos sustos na festa temática, o pacote inclui transporte, hospedagem com meia pensão e passeio de escuna. Custa R$ 450 por pessoa, em quarto duplo. Reservas pelo telefone: (0--11) 3081-8958. Mostra de Filmes de Montanha: Entre amanhã e domingo o Cinema Odeon BR, no Rio, recebe a 8.ª Mostra Internacional de Filmes de Montanha (www.filmesdemontanha.com.br). Serão exibidas 42 produções, em duas sessões diárias, às 19 e às 21 horas, com ingressos a R$ 14. Quem comparecer pode ainda apreciar a exposição fotográfica do montanhista Renato José Sobral Pinto, que aos 80 anos reúne 5 mil fotos sobre o tema.