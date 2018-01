Destinos Gastronomia em Petrópolis: A charmosa Petrópolis, na região serrana do Rio, recebe de 13 a 23 de novembro o 8.º Festival Petrópolis Gourmet. O evento deste ano reúne 28 restaurantes inspirados em apresentar a culinária regional. O tema é ?Receitas da Corte?, em homenagem aos 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil. A agenda inclui atividades inusitadas, como a corrida dos garçons. Site: www.petropolisgourmet.com.br. É natal em Poços de Caldas: Ainda faltam dois meses para o Papai Noel chegar. Mas Poços de Caldas, no sul de Minas, promove, de 12 a 16 de novembro, o 3.º Natal Artesanal de Poços de Caldas. Cerca de 60 expositores vão apresentar sugestões de presentes e decoração para as festas de fim de ano. Na abertura do evento, haverá até uma carreata com o Papai Noel. Site: www.feiradenatalpocosdecaldas.com.br. De bike em Santa Catarina: Turistas ecologicamente corretos têm um bom motivo para ir a Camboriú, em Santa Catarina, de 20 e 23 de novembro. Nesse período, a cidade recebe o 7.º Encontro Nacional de Cicloturismo e Aventura. A programação inclui palestras e quatro passeios para pedalar pela região e cidades vizinhas. A inscrição custa R$ 55 pela internet. Mais informações: www.clubedecicloturismo.com.br.