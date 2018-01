Destinos ao ar livre no outono quente do Brasil

Com o início da estação seca no Centro-Oeste, começa o melhor período do ano para visitar os paredões de pedra e as cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, em Goiás (na foto). O parque nacional oferece boas opções de caminhadas com diferentes graus de dificuldade. Quatro dias ali são suficientes para aproveitar as principais atrações.

A ausência de chuvas facilita também o trekking e outros esportes de aventura na Chapada Diamantina, na Bahia. A região está entre os principais destinos recomendados para a prática de modalidades como rappel, tirolesa, canoagem e trilhas off-road.

As temperaturas ainda elevadas podem ajudar a encarar um mergulho nas águas geladas das cachoeiras. E, antes do anoitecer, aprecie um espetáculo único da natureza quando os raios de sol atingem o famoso Poço Encantado, no interior de uma das cavernas do parque.

Pinturas rupestres. Outro destaque é o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, formado por montanhas, rios, cachoeiras e campos de relevo acidentado. Uma dica é alternar atividades de aventura com visitas às grutas e aos sítios arqueológicos existentes ? alguns preservam pinturas rupestres de comunidades primitivas. / B.T.