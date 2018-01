Destinos de natureza no Brasil, em abril

Abril não é um período desaconselhável para ir a nenhum desses lugares: é o mês que marca a transição da estação chuvosa para a seca no Centro-Oeste, e é a melhor época para atividades ao ar livre no Sul.

Jalapão (TO). As estradas ainda estarão enlameadas, o que não é problema para os jipes 4x4 e os caminhões adaptados que levam os turistas à região (e proporcionam uma viagem com menos solavancos do que durante o auge da seca). Maio ou junho seriam meses melhores, com garantia de céu azul e noites cada vez mais frescas. Aproveite que a conexão em Brasília é inevitável e programe uma parada na capital.

Chapada dos Veadeiros (GO). As cachoeiras estarão caudalosas e os campos, floridos, recém-saídos da estação das chuvas. Nos últimos anos, porém, a estação chuvosa tem se estendido – e com El Niño atuando, pode ser que chova. Ou seja, essa é outra viagem que ficaria ainda melhor em maio ou junho, antes do auge da seca. Fique uns dias em Alto Paraíso (encaixe-se num passeio à cachoeira de Santa Bárbara, em Cavalcante) e depois mude-se para São Jorge.

Pantanal (MS). Em abril começa a vazante – a chuva dá uma trégua e os rios começam a baixar. É alta temporada de pesca (que é liberada apenas entre março e outubro) e permite ao não pescador fazer cavalgadas por áreas alagadas. Dois meses mais tarde, com o nível das águas mais baixo, você teria maior facilidade para avistar animais terrestres (mas em compensação poderia passar frio). Aproveite o novo voo direto de Campinas a Corumbá, pela Azul. Se quiser, pode dividir a viagem com Bonito (são 5 horas de ônibus, e dá para voltar de avião direto a Campinas pela Azul).

Aparados da Serra (RS). Enquanto nos outros destinos você chegaria entre 30 e 60 dias antes da melhor época do ano, nos Aparados da Serra abril é o mês ideal: as chuvas (e a neblina constante) do verão já terão ido embora, e a temperatura ainda não terá caído a níveis desagradáveis. Com dez dias, você pode dividir a estada entre Cambará do Sul (para visitar os cânions pelas bordas), Praia Grande (para passear nos cânions por dentro) e São José dos Ausentes (para uma experiência mais rural). Há ônibus de Porto Alegre a Cambará, e de Cambará a Praia Grande (que fica em Santa Catarina) e a São José dos Ausentes.